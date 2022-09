«Fontaine de plusieurs mètres de haut» : Des milliers de litres de kérosène s'échappent d'un pipeline en face du Luxembourg

Environ 30 000 litres se sont ainsi échappés, selon les informations du SWR. De nombreux moyens ont été mobilisés côté allemand, les pompiers, la Croix-Rouge, la protection civile et le service des eaux. Interrogé par L'essentiel, le CGDIS a indiqué qu'environ 25 pompiers luxembourgeois sont intervenus également pour aider leurs collègues allemands. La fuite avait pu être maîtrisée peu après 15h et l'alerte levée.

Le réseau alimente l'aéroport du Findel

Le réseau de pipelines d'Europe centrale (CEPS) est le plus grand réseau de pipelines de l'OTAN, qui traverse cinq pays: la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il est relié à 11 raffineries, 20 bases aériennes militaires et six aéroports civils, dont celui du Findel au Luxembourg.