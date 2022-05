Schoulfoire: Des milliers d'élèves sont venus trouver leur voie à Luxexpo The Box

Lundi matin, des classes entières d'écoliers de cycle 4 (leurs dernières années avant le lycée) et de lycéens en cours d'orientation sillonnaient les allées de Luxexpo The Box guidés par d'autres jeunes. Près de 6 250 scolaires sont ainsi inscrits à la toute première édition de la Schoulfoire (Foire de l'Éducation) organisée jusqu'à mercredi par le ministère de l'Éducation nationale. Les après-midis sont ouverts au grand public, les parents peuvent venir librement avec leurs enfants.

«Notre paysage éducatif devient de plus en plus diversifié. Il s'adapte à la diversité du pays, des langues, des cultures, des talents, des intérêts et des talents des jeunes, souligne Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale. C'est pourquoi il est important d'investir dans l'orientation des jeunes. La Foire vient compléter les nombreuses initiatives du ministère».