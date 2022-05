Croatie : Des milliers de manifestants contre l'avortement à Zagreb

Plusieurs milliers de personnes ont participé samedi à Zagreb à une marche contre l'avortement, deux jours après une mobilisation pour soutenir une femme qui a mené une rude bataille

«Les enfants non nés, la minorité la plus menacée en Croatie», et «Les vies non nées comptent aussi», pouvait-on lire notamment sur des pancartes portées par des manifestants lors de cette «Marche pour la vie» annuelle, régulièrement organisée ces dernières années dans ce pays membre de l'Union européenne. Beaucoup de parents accompagnés de leurs enfants portant des ballons ont rejoint la marche.