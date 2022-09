Serbie : Des milliers de militants LGBTQ+ défilent malgré l’interdiction

Le ministère serbe de l’Intérieur avait interdit la marche mardi, invoquant des raisons de sécurité alors que des groupes d’extrême droite menaçaient d’organiser leurs propres manifestations après une série de contre-Pride dans la capitale. Les manifestants ont néanmoins pu parcourir samedi quelques centaines de mètres sous la pluie, entre le Conseil constitutionnel et un parc proche, soit un trajet bien plus court que la marche des fiertés initialement prévue.

Homophobie profondément enracinée

Le ministre de l’Intérieur Aleksandar Vulin a assuré que l’interdiction avait été appliquée, et qu’il s’agissait de personnes «escortées vers un concert». La Première ministre serbe Ana Brnabic, ouvertement lesbienne, a annoncé que 64 personnes avaient été arrêtées et 10 policiers blessés samedi, tout en soulignant qu’elle était «fière» que la journée se soit achevée «sans incident grave». D’importantes forces de police antiémeutes avaient été déployées aux abords du rassemblement et ont repoussé des petits groupes de contre-manifestants brandissant croix et insignes religieux, selon des journalistes de l’AFP.