Conflit en Syrie : Des milliers de personnes évacuées d'Alep

Plus de 3 000 personnes ont quitté le secteur rebelle d'Alep assiégé par le régime syrien avant le vote attendu d'une résolution de l'ONU qui permettrait de superviser ces évacuations.

Il a expliqué avoir vu, dès l'aube, des familles emmitouflées dans plusieurs couches de manteaux descendre des bus et se rassembler à même le sol sur un terrain sale alors que des travailleurs humanitaires distribuaient des bouteilles d'eau minérale. Ces gens «avaient dû attendre plus de 16 heures» à un check-point du régime sans pouvoir sortir des bus, a indiqué Ahmad al-Dbis. «Ils n'avaient pas mangé, n'avaient rien à boire, les enfants avaient pris froid et ils n'avaient même pas pu aller aux toilettes».

Dimanche soir, une vingtaine de bus s'apprêtaient à entrer dans les localités de Foua et Kafraya quand ils ont été attaqués et incendiés par des hommes armés issus de la mouvance jihadiste. Un chauffeur a trouvé la mort. Ce grave incident avait entraîné le report de la reprise des évacuations des insurgés et des civils du réduit rebelle d'Alep, qui était attendue en soirée parallèlement à une opération similaire à Foua et Kafraya.