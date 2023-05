Vidéos impressionnantes: Des milliers de personnes fuient un incendie dans l'est du Canada

Le feu, toujours hors de contrôle au nord-ouest de la ville, n'a toutefois pas progressé depuis que l'état d'urgence a été déclaré dans la soirée de dimanche, laissant les habitants de la banlieue sur le qui-vive, prêts à évacuer à tout moment. «Nous avons vraiment cru que nous allions mourir», ont raconté au média public CBC Marian et Peter Gillespie, un couple qui s'est retrouvé pris entre les flammes, avec «des cendres et des étincelles qui tombaient sur la voiture» alors qu'ils fuyaient l'incendie.

«C'était surréel de conduire au milieu des véhicules et habitations en feu», a confié, les larmes aux yeux, un pompier volontaire à Radio-Canada. Sur les chaînes de télévision, on peut voir d'importants panaches de fumée et plusieurs maisons et véhicules réduits en cendres par les flammes, mais aucun blessé n'est à déplorer.