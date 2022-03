Tradition au Luxembourg – Des milliers de personnes ont chassé l'hiver et les soucis

Chasser un triste hiver et se retrouver enfin. C'était l'envie commune de plusieurs milliers de personnes ce week-end en se rendant au Festival du feu dans le village de Fingig. Une grande première et une jolie façon pour la commune de Käerjeng de s'inscrire dans le projet Esch2022, Capitale de la Culture, tout en célébrant la traditionnelle fête des brandons (Buergbrennen). «Il y a eu plus de 2 300 personnes samedi. Pour dimanche, nous ferons les comptes lundi, mais nous sommes très satisfaits. La météo a été de notre côté», confiait Safia, membre de l'organisation.

«On est très impressionnés. C'est beau et bien pensé avec les navettes, le tracteur qui amène les gens. C'est l'occasion de mettre un peu de côté la période Covid. Les gens sont là pour fêter, malgré tout ce qui se passe dans le monde», confiait Claudine, de Bascharage. Car dans les têtes, l'actualité pesait lourd. «Nous n'étions plus venus au grand feu depuis un moment. C'est très beau. Mais en arrière-pensée, on a toujours la guerre», disaient Yves et Jill, de Belvaux.