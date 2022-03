Terrifiant! : Des milliers de zombies dans les rues de Mexico

Plus de 7000 morts-vivants ont investi samedi le centre de la ville pour la «Marche des zombies de Mexico». Découvrez les déguisements les plus effrayants.

Le visage pâle, les vêtements maculés de sang, des milliers de mexicains déguisés en morts-vivants ont arpenté les rues de la capitale pour la septième édition de cette marche, dont le caractère terrorisant doit se prendre au second degré. Selon ses organisateurs, l'objectif de la Marche des zombies de Mexico est de promouvoir la tolérance et la non-discrimination.

Le culte des morts remonte aux origines du Mexique. Des figures populaires comme la «Santa Muerte» comptent de nombreux dévots, et le «Jour des morts», en novembre, est une des fêtes les plus importantes de l'année. Les Mexicains investissent alors les cimetières, élevant des autels et apportant des offrandes à leurs proches décédés, une occasion également pour beaucoup de sortir du placard leurs déguisements de terreur.