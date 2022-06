Vague de chaleur en Espagne : Des milliers d’hectares brûlés, un parc d’attraction évacué

Les pompiers espagnols faisaient face vendredi à de nombreux feux de forêts dans plusieurs régions, alors que les températures dépassent les 40°C dans le pays.

Au total, «2500 visiteurs et 700 employés» ainsi que «200 oiseaux et 55 chevaux» ont été évacués du parc.

Les incendies faisant rage à travers l’Espagne vendredi ont déjà brûlé des milliers d’hectares et entraîné l’évacuation de plus de 3 000 personnes du parc d’attractions du Puy du Fou, en pleine vague de chaleur extrême .

Le plus dévastateur d’entre eux, attisé par des «vents changeant» de direction et «la chaleur», a brûlé près de 9 000 hectares dans la Sierra de la Culebra, dans le Nord-Ouest du pays, ont indiqué les autorités régionales de Castille-et-Léon. Plus de 200 habitants de cette zone montagneuse proche de la frontière avec le Portugal ont dû être évacués face à l’avancée des flammes, ont-elles ajouté.