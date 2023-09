Des milliers d'images d'enfants nus: deux ans de prison avec sursis

L'acteur incarnant l'empereur François-Joseph dans un biopic de Sissi a écopé mardi à Vienne de deux ans de prison avec sursis pour possession et production de matériel pédopornographique, une affaire qui a choqué l'Autriche et incité le gouvernement à durcir les peines. Florian Teichtmeister, 43 ans, a pris acte de la décision et va être placé dans un centre médical spécialisé.