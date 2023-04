Canada: Des millions de dollars d’or volés à l’aéroport de Toronto

La police du Canada a annoncé, jeudi, enquêter sur un vol de l’équivalent de plus de 20 millions de dollars canadiens (13,2 millions d'euros) en or et biens de valeurs à l’aéroport de Toronto, en début de semaine. L’or et ces très chers objets sont arrivés lundi soir par avion et ont été déchargés et placés au sein d’un hangar logistique, a précisé Stephen Duivesteyn, un responsable de la police locale, avant que leur absence ne soit constatée peu de temps après.