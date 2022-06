Pérou : Des mineurs s’entretuent pour un gisement d’or et de cuivre: 14 morts

Les autorités péruviennes ont également annoncé l’arrestation de 31 personnes à la suite des heurts, survenus dans le district reculé d’Atico.

Corps dans un ravin

Vastes zones reculées

Le Pérou est un des plus grands producteurs d’argent, de cuivre et d’or du monde, et l’exploitation minière est un des moteurs de son économie. D’importantes sociétés minières emploient quelques 200’000 mineurs, selon le Ministère des mines et de l’énergie, mais quelques 300’000 autres légaux ou illégaux selon les syndicats, opèrent sur de vastes zones reculées des hauts plateaux et de la jungle amazonienne, loin du contrôle des autorités. L’exploitation minière à grande échelle n’est pas non plus exempte de conflits dans le pays.