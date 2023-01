Wincheringen-Wormeldange : Des mois de travaux à venir sur un pont entre Luxembourg et Allemagne

LUXEMBOURG/RHÉNANIE-PALATINAT – Le pont frontalier entre Wincheringen (Allemagne) et le Luxembourg ne sera bientôt plus praticable. La circulation s’y fera à sens unique entre le Luxembourg et l'Allemagne, jusqu’au mois de novembre.