Des mondiaux particulièrement ouverts à Mendrisio

Les championnats du monde débutent mercredi à Mendrisio (Suisse) par les contre-la-montre espoirs et dames. Ils se poursuivront jusqu'à dimanche, date de la course élite messieurs, l'événement phare de cette compétition.

Côté luxembourgeois, Ben Gastauer disputera le chrono espoirs aujourd'hui puis la course en ligne espoirs samedi, où il sera rejoint par Pit Schlechter et Joël Zangerlé.

Chez les élites, Andy Schleck, Kim Kirchen, Jempy Drucker et Laurent Didier n'entreront en piste que dimanche pour la course en ligne. Ils auront fort à faire face aux Espagnols Samuel Sánchez et Alejandro Valverde, au Belge Philippe Gilbert ou encore à l'Italien Cunego.