IRAN : Des morts supplémentaires attisent colère et tension sociale

Depuis la mort de cette Kurde iranienne de 22 ans il y a six semaines, la contestation, menée notamment par les femmes, ne faiblit pas. Mahsa Amini est décédée le 16 septembre, trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour infraction présumée au drastique code vestimentaire imposé aux femmes. Au slogan initial de «femmes, vie, liberté» se sont ajoutés, au fil de manifestations pourtant durement réprimées, des mots d’ordre ouvertement dirigés contre la République islamique fondée en 1979.

«Cette année est l’année du sang, Seyed Ali sera renversé», scandaient jeudi soir des manifestants dans un quartier de l’ouest de Téhéran, visant l’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l’Iran, selon une vidéo vérifiée par l’AFP. Le mouvement est alimenté par la colère face au nombre de personnes tuées par les forces de l’ordre, qui peinent à l’éteindre: «au moins 250» depuis mi-septembre, selon le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme en Iran Javaid Rehman. Ce dernier a dénoncé jeudi la «brutalité» du régime iranien et réclamé la création d’un «mécanisme international» d’enquête.

Des ONG craignent une accélération de la répression alors que des hommages sont rendus à la fin du deuil traditionnel de 40 jours aux premiers morts, tués au début du mouvement. Des incidents ont aussi éclaté jeudi près de Khorramabad (ouest) où une foule s’était rassemblée sur la tombe de Nika Shahkarami, 16 ans, morte 40 jours plus tôt, selon des vidéos vérifiées.

Vers plus de répression ?

Amnesty International a mis en garde contre une «inaction» du conseil des droits de l’homme des Nations unies, estimant qu’elle ne ferait «qu’encourager les autorités iraniennes à poursuivre la répression contre les personnes en deuil et les manifestants qui doivent se rassembler dans les prochains jours lors des commémorations marquant les 40 jours». Des analystes pointent que les autorités iraniennes ont tenté d’étouffer la contestation par des moyens autres que la répression violente, sans doute pour éviter d’alimenter la colère populaire.

«Pour l’instant, ils semblent essayer d’autres techniques – arrestations et intimidations, coupures d’Internet calibrées, meurtre de certains manifestants...», a déclaré à l’AFP Henry Rome, spécialiste de l’Iran au Washington Institute. «Je doute que les forces de sécurité aient exclu de mener une répression violente à plus grande échelle», a-t-il néanmoins estimé. «Ils font peut-être le calcul que davantage de meurtres aurait pour effet d’encourager les manifestants plutôt que de les dissuader; si ce jugement change, alors la situation pourrait probablement devenir encore plus violente», a-t-il ajouté.