Russie: Des motards pro-Poutine se lancent dans un rallye «patriotique»

Des centaines de motards russes membres du club «Loups de la nuit», fidèle au Kremlin, ont entamé samedi à Moscou un rallye «patriotique», avec ambition d’achever leur course le 9 mai à Berlin, a constaté une journaliste de l’AFP. La colonne des motards avec à sa tête Alexandre Zaldastanov, surnommé «Le chirurgien», 60 ans, chef et fondateur du club, est partie du «Baik-centre», résidence des «Loups de la nuit» dans le sud-est de Moscou.

Plusieurs participants au rallye tenaient des drapeaux russes et soviétiques. Certains ont collé sur leurs motos des lettres «Z», symbole de «l’opération militaire spéciale russe», comme Moscou appelle la guerre en Ukraine déclenchée en février 2022. Baptisé «Les routes de la victoire», le rallye a repris le slogan traditionnel de l’offensive russe en Ukraine, «Nous ne laissons pas tomber les nôtres».

De l’aide humanitaire pour les civils et soldats de Donetsk

Selon les organisateurs, les motards doivent passer le 1er mai par la ville de Volgograd, ex-Stalingrad, sur la Volga, théâtre de la bataille sanglante entre les troupes soviétiques et allemandes nazies en 1942-1943 qui a marqué le tournant de la Seconde Guerre mondiale vers la victoire de l’URSS et de ses alliés.

Ils vont ensuite poursuivre leur chemin jusqu’à la région de Donetsk, dans le Donbass, théâtre de violents combats dans l’Est ukrainien, où ils comptent distribuer de l’aide humanitaire aux civils et aux soldats russes. «Les habitants du Donbass et nous, nous sommes le même peuple», a expliqué Artiom, ouvrier de 34 ans, avant de se lancer dans la course.