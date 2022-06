Au Luxembourg : Des motards sanctionnés par centaines

LUXEMBOURG – Depuis le retour des beaux jours, la police contrôle régulièrement les motards. Et a dû en sanctionner un certain nombre, notamment pour vitesse excessive.

Depuis le retour des beaux jours, les motards sont de nouveau de sortie pour profiter des magnifiques paysages du Luxembourg. Mais ils sont plus exposés que les autres aux accidents. La Sécurité routière et le ministère avaient d'ailleurs évoqué la tenue la plus sûre pour les pilotes de deux-roues. Mais, au-delà de ça, la police a entamé le 15 avril une campagne nationale sur les motos, dont elle a tiré ce samedi un bilan intermédiaire.

Ainsi, sur un mois et demi, de la mi-avril à la fin mai, près de 3 800 contrôles ont été effectués. Qui ont débouché sur 449 verbalisations pour des infractions diverses au code de la route. La plus fréquente, c'était la vitesse, avec 160 motards flashés alors qu'ils roulaient trop vite. En outre, 13 d'entre eux ont, en plus de l'amende, perdu deux points sur leur permis de conduire car l'excès de vitesse était plus élevé. Le permis de conduire a même été retiré sur place dans une demi-douzaine de cas.

Des contrôles tout l'été

Une cinquantaine de pilotes sont rentrés avec une prune parce que les documents de bord n'étaient pas en ordre ou n'ont pas pu être présentés aux agents. Plusieurs dizaines de système d'échappement, d'éclairage ou de réflecteurs et clignotants étaient en outre défectueux.

Autre infraction, qui fait d'ailleurs courir un gros risque au motard en cas d'accident, le casque non conforme. Une trentaine de motards ont été verbalisés et sanctionnés de deux points chacun. Pour le reste, absence de gilet de sécurité, pneus défectueux ou encore conduite dangereuse ont été sanctionnés par la police. Celle-ci affirme d'ailleurs qu'elle continuera ses contrôles tout au long de la belle saison et rappelle ses conseils pratiques et ses conseils de sécurité, pour les motards, mais aussi pour ceux qui partagent la route avec eux.