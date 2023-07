Des moustiques tigres au Luxembourg, pour la deuxième fois seulement

Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre est présent dans le sud de la France depuis 2004. Et le voilà qui commence aussi à se plaire au Luxembourg. Vu chez nous pour la première fois officiellement en 2022, l'insecte reconnaissable à ses rayures noires et blanches a été identifié ces derniers jours du côté de Capellen, fait savoir le ministère de la Santé ce week-end. Une information importante dans la mesure où l'espèce peut être à l'origine d'épidémies de dengue, de chikungunya, de fièvre du Nil occidental ou de Zika notamment.

Des colonies de moustiques tigres se sont répandues dans plus d'une dizaine de pays européens, les régions méditerranéennes étant les plus touchées, selon les chiffres officiels. Avec la hausse des températures, le moustique tigre migre vers le nord, y compris dans des pays dont le climat était jusqu'à présent considéré comme trop froid pour cette espèce, comme le Luxembourg donc, mais aussi la Suisse et l'Allemagne.

Ne pas laisser d'eau stagnante

Le moustique tigre est «invasif» et aime l'humidité, rappellent les autorités luxembourgeoises. Les habitants sont invités à ne pas laisser d'eau stagner autour de chez eux, laquelle favoriserait l'installation et la prolifération de l'animal: «Enlever ou vider les pots de fleurs, jouets, seaux, vieux pneus… pour éviter les accumulations d'eau. Et mettre un filet ou un couvercle sur les réservoirs d'eau de pluie». Les jardins doivent aussi être dégagés et entretenus.