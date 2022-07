Une heure de retard : Des nationalistes corses bloquent l'arrivée d'un bateau de croisière

Un bateau de croisière de la compagnie TUI a accosté, samedi matin à Ajaccio, avec une heure de retard après avoir été bloqué par des militants nationalistes, dénonçant la pollution.

Un bateau de croisière de la compagnie TUI, le «Mein Schiff 2», a accosté samedi matin à Ajaccio avec une heure de retard après avoir été bloqué dans le golfe par des militants nationalistes. Dès l'aube, cinq militants de Core in Fronte, parti indépendantiste représenté à l'assemblée de Corse, ont grimpé dans une petite embarcation et empêché le géant de s'arrimer au port ajaccien pendant qu'une dizaine de soutiens manifestaient sur le quai. Véronique Pietri, élue à l'assemblée de Corse, était présente lors de cette opération.

«Nous tenions à mener cette action avec cette compagnie car elle a été condamnée en mai dernier pour des rejet excessifs sur le port de Marseille. Nous ne sommes pas contre les croisières par principe, nous demandons simplement une régulation et une étude approfondie sur l'impact environnemental et sanitaire. On sait déjà qu'un bateau à quai durant une journée, moteur en marche pollue autant que 800 000 à 1 million de voitures. Nous choisirons toujours la santé à l'économie», a expliqué Luc Bernardini, porte-parole de Core in Fronte