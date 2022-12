Bientôt au Luxembourg: Des navettes autonomes pour vous déposer à la gare ou vous ramener chez vous

À partir de l'an prochain, si tout va bien, deux navettes autonomes, c'est-à-dire sans chauffeur, pourront vous déposer à la gare et/ou vous ramener chez vous après avoir pris le train. Les CFL veulent «compléter la chaîne de mobilité publique» et donc «proposer aux clients une chaîne continue de porte à porte, sans devoir recourir à la voiture pour rejoindre la gare ou l'arrêt de train le plus proche». Le projet, à l'étude depuis 2018 entre les CFL, Luxinnovation et les ministères de la Mobilité et de l'Économie, va donc se concrétiser dans les prochains mois.