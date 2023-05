Coupe de France de football: Des néonazis aperçus au Stade de France

C’est une image qui gâche un peu la belle fête populaire de samedi soir au Stade de France, où deux régions de l’Hexagone avaient coloré parfaitement l’enceinte. D’un côté le jaune de la Loire-Atlantique et du FC Nantes, de l’autre le violet de l’Occitanie et du Toulouse FC. C’est dans ce dernier virage qu’une photo de «supporters» néonazis publiée par L’Équipe a été prise. Le post a rapidement été supprimé mais les copies d’écrans ont fusé sur Twitter.

Les «supporters» en question ne seraient pas forcément Toulousains, le blason de la ville de Paris étant clairement identifiable sur le cliché. Le reste ? Un savant mélange de passablement de signes et symboles d’extrême droite et par ailleurs interdits: le kolovrat (symbole suprémaciste blanc utilisé notamment en Europe de l’Est), le drapeau confédéré, la rune Algiz…Le salut à trois doigts, appelé Kühnen, est également un élément qui répond à la gestuelle des milieux suprémacistes. Il est notamment utilisé pour contourner les sanctions contre le salut nazi. Ce geste est par ailleurs interdit en Allemagne et en Suisse, mais pas en France visiblement.