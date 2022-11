Des nouveautés et quelques tubes pour Placebo

Placebo vit toujours et sait se renouveler. C’est ce qu’il a voulu montrer vendredi soir avec son concert livré dans une Rockhal pleine à craquer. Le groupe a enchaîné les chansons de rock, présentant notamment son dernier album, «Never let me go». Quasiment tous les titres ont été joués.

GSM prohibés

Le public, composé pour beaucoup de trentenaires et quadragénaires qui ont probablement connu le groupe lors de son apogée il y a une vingtaine d’années, semblait mal connaître les nouvelles chansons. Chanter à tue-tête n’était pas chose aisée, hormis sur «Happy birthday in the sky». Les spectateurs ont en revanche exulté sur les quelques tubes joués, comme «Slave to the wage», «Song to say goodbye» ou l’incontournable «The bitter end».