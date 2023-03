Des nouvelles formations en soins infirmiers dès la rentrée à l'Uni

Assistant technique médical de chirurgie, infirmier en anesthésie et réanimation, infirmier en pédiatrie et infirmier psychiatrique: quatre nouvelles formations (bachelor) en sciences infirmières ont été présentées en grande pompe, mardi, par le recteur de l'Université du Luxembourg, Jens Kreisel, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, et les nouvelles codirectrices des formations, Laurence Bernard et Marie Friedel.