Des nouvelles peu rassurantes de Florent Pagny

«C'est mon ami pour la vie». Le chanteur Vianney a rendu un vibrant hommage à Florent Pagny, qui lutte depuis deux ans contre un cancer du poumon et qui dernier figure sur le dernier album de l'artiste de 32 ans, qui est sorti ce vendredi.

«Depuis qu'il m'a invité à faire ses premières parties en 2014 et qu'il m'a pris sous son aile, qu'on s'est retrouvé dans le jury de ''The Voice'', nous avons un lien très puissant», a confié Vianney, tout en donnant des nouvelles peu rassurantes de l'interprète de «Savoir aimer».

Espoir et rechutes

Début 2022, Florent Pagny a annoncé souffrir d'un cancer du poumon. Depuis, son combat contre la maladie est fait de hauts et de bas entre espoir et rechutes. «La chimio est derrière moi, donc dès que les produits chimiques s'éloignent, tout devient plus sympa», avait-il déclaré en mai. Mais il a été réhospitalisé en août en raison de l'évolution de la tumeur.