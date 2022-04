Femmes interdites de stade : Des ONG veulent l'exclusion de l'Iran au mondial

Opposants et ONG ont demandé à la Fifa de sanctionner l'Iran, voire de lui interdire de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar, après les nouvelles interdictions de stade à l'encontre des femmes.

Dispersion avec des bombes de gaz lacrymogène

Des opposants iraniens en exil ont accusé les autorités d'avoir dispersé les femmes qui protestaient en employant des bombes de gaz lacrymogène. Le groupe United for Navid, créé en hommage au lutteur Navid Afkari, 27 ans, pendu en septembre 2020 malgré un tollé international, a déclaré que l'Iran, qualifié pour le Mondial-2022 depuis fin janvier, devrait être privé de rencontres de football international jusqu'à ce qu'il change sa position.

«Nous demandons formellement à la Fifa de suspendre immédiatement l'Iran et d'interdire sa participation à la Coupe du monde 2022 tant que la Fédération iranienne de football violera la charte olympique et les règles de la Fifa», selon un courrier envoyé au secrétaire général de l'instance mondiale de football, Mattias Grafström. Ce courrier, dont l'AFP a obtenu copie vendredi, affirme que l'Iran s'était engagé auprès de la Fifa à mettre un terme à sa politique «d'apartheid» en autorisant les femmes à assister aux matches.

Pratique «discriminatoire»

«L'Iran n'est pas uniquement revenu sur sa parole (...) mais en plus, les femmes sont frappées et menacées», selon la lettre. L'ONG Human Rights Watch a de son côté demandé à la Fifa que l'Iran mette rapidement un terme à sa pratique «discriminatoire».

«Vues les violations répétées commises par les autorités iraniennes, la Fifa doit suivre ses propres recommandations sur la non-discrimination et devrait envisager des pénalités à l'encontre de l'Iran», a déclaré Tara Sepehri Far, chercheuse sur l'Iran chez HRW.

L'ONG déclare que, d'après les règles de la Fifa, les discriminations basées sur le genre sont «strictement interdites et passibles de suspension ou expulsion». «Il est plus que temps pour la Fifa de démontrer sa volonté d'appliquer» ses mesures, selon Mme Sepehri Far.