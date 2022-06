Météo dans la Grande Région : Des orages devraient frapper la Lorrraine, le Luxembourg épargné

METZ – La Meurthe-et-Moselle et la Moselle ont été placées en vigilance orange à cause de violents orages qui pourraient éclater samedi. Le Grand-Duché devrait être épargné.

Météo-France prévoit une «situation orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes violents sur des territoires déjà fortement impactés par de précédents orages». Sont attendues des rafales «souvent comprises entre 80 et 100 km/h», ainsi que «des pluies intenses», des chutes de grêle et une forte activité électrique.

Retour d'un temps ensoleillé jeudi

Dimanche, le temps sera nuageux à fort nuageux, avec quelques éclaircies mais également de faibles averses surtout en soirée. Les températures peineront à dépasser la barre des 20°C. Il faudra attendre mardi et mercredi pour retrouver un temps plus calme et jeudi pour une météo franchement ensoleillée et 28°C.