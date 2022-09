Météo dans la Grande Région : Des orages parfois violents attendus en Lorraine et en Belgique

Mardi après-midi et soir, «des orages vont à nouveau se développer à partir du Massif Central puis ceux-ci remonteront rapidement (...) vers le nord de Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté et jusqu'aux frontières allemandes», annonce le bulletin de Météo-France.

Une amélioration rapide de la situation est prévue dans la nuit de mardi à mercredi. De son côté, MeteoLux annonce «des averses de pluie parfois à caractère orageux» et un «risque orageux encore plus élevé en soirée respectivement en début de la nuit» sans toutefois émettre de vigilance particulière.

En Belgique aussi, l'Institut royal météorologique prévient: «Ce soir et une partie de la nuit, des averses et orages se développeront sur de nombreuses régions, pouvant localement être intenses. Ces précipitations seront parfois accompagnées d'un risque de grêle mais surtout de fortes rafales de vent», a-t-il indiqué sur meteo.be.

«Quelques cellules orageuses pourront conduire à des quantités de précipitations comprises entre 20 et 30 l/m² en peu de temps. On pourra même relever un peu plus très localement. Certains orages pourraient potentiellement nous amener à passer au niveau orange pour l'une ou l'autre province et pour une courte période».