polémique au Portugal : Des «organisations russes s’infiltrent dans les structures d’accueil aux réfugiés»

Une polémique a éclaté vendredi au Portugal après qu’un hebdomadaire a révélé que des réfugiés ukrainiens étaient accueillis par des militants prorusses. Le Service des étrangers et des frontières s’en explique.

«Lien étroit avec l'ambassade de Russie»

Début avril, l’ambassadrice d’Ukraine à Lisbonne, Inna Ohnivets, avait affirmé dans un entretien à la chaîne CNN Portugal que des «organisations prorusses» – telles que EDINTSVO, «dirigée par Igor Khashin et financée par le conseil municipal de Setubal depuis 2005 – s’étaient infiltrées dans les structures d’accueil aux réfugiés. Ces organisations «ont un lien très étroit avec l'ambassade de Russie et peuvent recevoir des informations sur les données personnelles des réfugiés et également sur les membres de leur famille qui sont dans l'armée ukrainienne. Et ces informations sont intéressantes pour les services de renseignement russes», a souligné l’ambassadrice .

De son côté, le président de l’Association des Ukrainiens du Portugal, Pavlo Sadoka a indiqué: «Aussitôt que des réfugiés ont commencé à arriver au Portugal, en mars, nous avons été alertés que certains avaient été reçus par des éléments prorusses se faisant passer pour des membres d’organisations internationales ou même ukrainiennes». Après avoir échangé avec des associations similaires dans d’autres pays, il a assuré à l’agence Lusa: «C’est pareil dans toute l’Europe.» Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, le Portugal a accueilli plus de 33’000 réfugiés ukrainiens, doublant ainsi la taille de cette communauté immigrée, devenue la deuxième la plus importante du pays.

Services de traduction

Vendredi dans la soirée, Expresso a publié la déclaration officielle du Service des étrangers et des frontières (SEF) sur cette affaire. On y apprend notamment qu’Igor Khashin «collabore régulièrement depuis plusieurs années avec diverses entités du gouvernement central, dont l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle, le Centre régional de sécurité sociale de Setúbal et le Service des étrangers et des frontières», rapporte le média.