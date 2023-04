Au Luxembourg: Des pauses déjeuner en moins de 30 minutes, «c'est la folie»

LUXEMBOURG – En semaine, pour des raisons d’agenda ou de budget, on ne compte plus les sandwichs avalés sur le pouce devant l’écran d’ordinateur ou la gamelle enfilée en un quart d’heure. Un phénomène qui peut inquiéter.

C’est un moment important et pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux à la négliger: la pause déjeuner. En semaine, pour des raisons d’agenda ou de budget, on ne compte plus les sandwichs avalés devant l’écran d’ordinateur ou la gamelle enfilée en un quart d’heure. Voire même un déjeuner qui, carrément, passe à la trappe… «Le volume de travail est tel que nous ne pouvons pas prendre une heure de lunch», témoigne Nathalie, qui travaille dans la Finance: «On a pris la mauvaise habitude de manger au bureau en travaillant, un sandwich ou salade». Et pour elle, qui doit «pointer 30 minutes de lunch malgré tout», le déj' est avalé de facto «en 20/30 minutes».

Selon un sondage effectué en ligne par L'essentiel, 40% des 1 474 participants ont répondu que leur pause de midi dure moins de 30 minutes. 36% entre 30 minutes et une heure, 16% une heure et 7% seulement plus d'une heure. Sur le pouce donc, c'est le terme pour une grande majorité. «Mes habitudes ont changé depuis le Covid. Nous étions plus sollicités et le repas de midi devait se faire rapidement. Avant cela, la pause repas était bien délimitée», regrette Grégory, ingénieur informatique.

«Cela fait trois ans que les lunch n'en sont plus, c'est la folie sincèrement. On commence tôt, on quitte tard et on ne sort pas déjeuner», poursuit Nathalie qui n'est pas autorisée à faire du télétravail «en raison de la protection des données» dans son domaine. Officiellement, tout salarié a droit à un ou plusieurs temps de repos dès lors que la durée de travail journalière est supérieure à six heures. «La durée du temps de repos doit être adaptée à la nature de l’activité exercée», note la Chambre des salariés.

«On compense en grignotant à la maison»

«C'est un problème que je connais bien», confie Ilda Calakovic, diététicienne à Pétange. «Sauter un repas fait que l'on n'apporte pas assez de protéines, de calcium, de fer, de vitamine C à notre organisme», développe la professionnelle de santé. Ne pas manger ou mal manger le midi entraîne des carences, sans compter l'impact physique pour bien aborder la deuxième partie de notre journée de travail: «Le risque, c'est en plus de vouloir compenser le soir en arrivant à la maison et grignoter. Et à ce moment là, on n'élimine pas comme il faut».

Au manque de temps s'ajoute le budget à y consacrer, parfois devenu trop lourd. «Avant j'allais beaucoup dehors acheter à manger ou au restaurant, mais à Luxembourg c'est devenu difficile. J'essaye de me limiter à 10-15 euros», raconte Fanny, elle aussi employée dans la Finance. Une note qui monte facilement jusqu'à 20 euros pour Grégory, qui arrive à réduire les frais à «deux ou trois euros» lorsqu'il cuisine. Certains travailleurs, justement, ont pris l'habitude de préparer leurs repas à l'avance.

«Je me mets dans la salle de pause avec mon livre»

«Je fais du batchcooking le dimanche (NDLR, le fait de préparer d'un seul coup différents plats pour plusieurs jours), ça doit revenir aux alentours de 5 euros le repas que j'amène tous les midis», glisse Laeticia, RH dans l'Horeca. Elle fait figure d'exception et parvient encore à sacraliser ce temps de midi: «Je prends une heure, je me mets dans la salle de pause avec mon plat préparé chez moi et mon livre. Pour moi cette heure est importante car elle permet de faire une coupure».

«L'important c'est d'équilibrer, d'alterner, légumes, protéines, féculents. Même en allant au restaurant ou en prenant un sandwich», poursuit Ilda Calakovic. Et la diététicienne a un conseil pour les patients qui sautent le repas du midi: «Dans l'après-midi on peut prendre un yaourt Skyr, l'équivalent de 90 grammes de poulet en protéines, une dizaine d'amandes, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et deux fruits pour les fibres et le sucre».