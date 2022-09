En Suisse: Des paysans ont préparé les plus grands röstis du monde

Un fort fumet de pommes de terre râpées et rissolées au beurre embaumait toute la place Fédérale à Berne, en Suisse, lundi. À l’occasion de la fête de la récolte, la «Sichlete», l’Union suisse des paysans a décidé de battre le record des plus grands röstis du monde, ceci afin de fêter dignement ses 125 ans. Et elle y est parvenue: elle a fait tomber le précédent record, qui datait de 1994, à Thoune, également en Suisse, en cuisinant près de 3 000 portions sur une surface de cuisson de 13,7 m² (contre 9,6 m² il y a 28 ans).