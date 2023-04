Alerte en Guinée: Des pêcheurs atteints d'une mystérieuse maladie de peau

M. Diallo a précisé qu'un comité de scientifiques a prélevé dans les zones suspectes des échantillons d'eau de mer, actuellement en train d'être analysés dans des laboratoires en Guinée et à l'étranger. «En attendant les résultats des analyses, le gouvernement invite les pêcheurs à la prudence et à éviter les zones de pêche présentant une nappe d’eau compacte de couleur ocre», a-t-il ajouté.

La population rassurée

Quelques semaines plus tard, le ministère de la Santé indiquait que le risque viral et contagieux était écarté et que tous les cas signalés avaient évolué favorablement sans complication, tout en disant ignorer les causes du mal.