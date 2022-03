Collecte pour les hôpitaux : Des peluches pour un sourire d'enfant

ESCH-SUR-ALZETTE - Des peluches inutilisées retrouveront une seconde vie dans les bras d'enfants malades.

Que faire lorsqu'on n'a plus l'âge de câliner son grand Bob l'Éponge? Faut-il le garder dans un coin ou lui donner une seconde vie? Huit jeunes du Centre de rencontre et d'informations d'Esch-sur-Alzette ont décidé de collecter des peluches. Elles seront distribuées ce dimanche après-midi à des enfants malades hospitalisés à la clinique pédiatrique de Strassen.

«Cela fait deux mois et demi qu'ils ont commencé à collecter les nounours auprès de leur famille et de leurs amis», assure Adeline Soualem, éducatrice graduée du centre. Au total, entre 150 et 200 nounours ont été récupérés, nettoyés et aseptisés gratuitement par une blanchisserie d'Esch-sur-Alzette. Ils seront offerts à des enfants âgés entre 0 et 16 ans. «C'est un acte de solidarité», précise Diana, 20 ans, l'une des participantes.