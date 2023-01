Challenge sur TikTok: Des pères s’habillent comme leur fille

Durant les fêtes de fin d’année, le challenge «Turn My Mum Into Me» (transformer ma maman comme moi) a connu le succès sur TikTok. Dans les vidéos, des ados relookent leur mère en elles, leur offrant souvent un coup de jeune. En ce début d’année, c’est la variante «Turn My Dad Into Me» qui cartonne sur le réseau social chinois.