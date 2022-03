Au péril de leur carrière : Des personnalités russes dénoncent la guerre

À l'unisson des artistes du monde entier, qui ont condamné la guerre livrée à l'Ukraine, des célébrités russes ont appelé, au péril de leur carrière, à la paix entre les deux pays.

«Peur et douleur. Non à la guerre», a publié sur Instagram, Ivan Urgant, le roi habituellement souriant des programmes télévisés de fin de soirée en Russie. Oxxxymiron, le rappeur le plus populaire du pays, s'est déclaré, dans une vidéo enflammée, «contre cette guerre que la Russie déclenche contre l'Ukraine», «une catastrophe et un crime». «Il ne peut pas y avoir de guerre juste. Non à la guerre!», a réagi sur Instagram, le comédien Maxime Galkine.