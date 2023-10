Des perspectives «plus que préoccupantes» pour le secteur de la construction

«Les résultats de l’enquête de conjoncture de la Chambre des métiers montrent que les perspectives sont plus que préoccupantes pour le secteur de la construction». Dans son baromètre officiel de la situation économique de l'artisanat pour le 3e trimestre 2023, la chambre professionnelle évoque «une tendance inquiétante». «L'indicateur d'activité continue de baisser fortement, et les chefs d'entreprise s'attendent à une nouvelle baisse de quatre points, au quatrième trimestre».

Selon la Chambre des métiers, le ralentissement «substantiel» du secteur de la construction est d'abord dû à la hausse rapide et importante des taux d'intérêt, qui a entraîné de facto une baisse significative des ventes au niveau de l'immobilier résidentiel. L'organisme constate par ailleurs un ralentissement des investissements publics «en raison des élections communales et des élections législatives».

Compenser une demande privée défaillante

La crise sanitaire a eu des conséquences dévastatrices sur l'artisanat, rappelle l'organisme. «En l’espace de cinq trimestres, l’indicateur de l’activité est tombé de +12 à -29 points, soit une chute de 41 points». Alors que l'artisanat redressait la tête, est apparue la crise énergétique liée au conflit en Ukraine, qui a entraîné une hausse fulgurante du taux d'inflation et une augmentation des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale européenne, poursuit la Chambre professionnelle.

Selon le Statec, l'artisanat a subi une baisse de l’activité de 2,3% sur les sept premiers mois de 2023, alors que dans la branche de la «construction de bâtiments et génie civil», cette baisse atteint 6%. Pour Eurostat, le Luxembourg est, derrière la Finlande, le pays qui enregistre au 2e trimestre 2023 la plus forte baisse annuelle du nombre de transactions de logements (-45%). Au niveau national, les transactions de logements en construction sont les plus touchées (-63%).