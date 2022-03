Trains au Luxembourg : Des perturbations entre Thionville et Luxembourg

LUXEMBOURG/THIONVILLE - Suite au droit de retrait exercé par des contrôleurs SNCF, des trains sont retardés voire supprimés ce mardi entre Luxembourg et Thionville.

Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir.

Des perturbations sont en cours ce mardi sur deux lignes de train: la ligne 60 et la ligne 90. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Thionville. Les contrôleurs SNCF ont ainsi exercé leur droit de retrait suite à une agression au couteau survenue jeudi.