Banque au Luxembourg: Des pirates ont tenté d'escroquer les clients de Post

Post Luxembourg a été la cible la semaine dernière d'une campagne de hameçonnage. Des mails frauduleux ont été envoyés aux clients, «dans lesquels des personnes malhonnêtes se faisaient passer pour Post ou LuxTrust, afin d'accéder aux données de connexion des clients eboo (NDLR: la banque en ligne de Post Luxembourg)», explique l'entreprise publique à L'essentiel. Le but est d'amener le client à se connecter via un lien sur un faux site avec ses données personnelles. Le compte de la victime peut alors être lié à l'application de paiement électronique Payconiq, ce qui permet au malfrat d'effectuer des transactions frauduleuses».

«Pas de faille généralisée»

Quoi qu'il en soit, la banque rappelle à ses clients qu'elle n'envoie jamais d'e-mails dans lesquels ils sont invités à se connecter. «Il ne faut jamais cliquer sur ce type de lien dans un e-mail, et le supprimer immédiatement. Pour vous connecter à votre compte eboo depuis Post, vous avez deux possibilités: via l'application “eboo“ ou via www.eboo.lu», rappelle-t-elle. Dans l'hypothèse où un client se serait connecté suite à un tel e-mail suspect, il doit immédiatement appeler le Contact Center de Post Finance au 8002 8004, joignable entre 7h et 20h.