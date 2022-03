Phishing : Des pirates volent des droits à polluer

Le marché européen des droits à polluer a essuyé jeudi dernier une cyberattaque de pirates qui ont volé des droits dans de nombreux pays dont l'Allemagne et la Belgique, où plusieurs plaintes ont été déposées.

L'Office allemand de l'environnement (UBA), qui chapeaute le bureau supervisant en Allemagne les échanges de droits à polluer (DEHSt), a indiqué dans un communiqué mercredi avoir porté plainte, tout comme «les entreprises concernées» par ces vols. «Les escrocs ont indûment transféré environ 250 000 certificats d'émission, chacun d'une valeur de 12 euros, depuis des comptes» de clients du registre carbone allemand, a indiqué l'Office. Soit un préjudice total de 3 millions d'euros. «Nous sommes au courant de cette affaire et nous examinons actuellement ces informations» en vue d'ouvrir éventuellement une enquête, a dit un porte-parole de la police criminelle fédérale (BKA).

L'attaque a entraîné la fermeture des registres carbones dans 13 pays en Europe, dont l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne, avait indiqué mardi le PDG de la Bourse européenne du carbone BlueNext, Serge Harry. Les transactions via le registre allemand ont été suspendues vendredi «pour éviter de nouvelles escroqueries» et ne reprendront pas avant jeudi 4 février, a indiqué l'Office de l'environnement dans son communiqué.