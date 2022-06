Mobilité au Luxembourg: Des pistes cyclables bientôt colorées pour améliorer la sécurité des cyclistes

Mieux un cycliste est vu par un automobiliste, plus il est en sécurité. Les pistes cyclables pourront bientôt être balisées en rouge dans les endroits dangereux pour les cyclistes. Cela concerne les lieux où les voitures et les vélos doivent partager une infrastructure, comme les intersections.

Pour rappel, les infrastructures telles que les pistes cyclables ou les passages piétons pour vélos, où les cyclistes ont la priorité sur les autres circulations, sont toujours caractérisées par une signalisation spécifique et également par un marquage blanc uni. «En effet, il est important, en plus de la signalisation, de prêter également attention à une infrastructure cyclable au sol, note François Bausch. D'une part, elle montre intuitivement au cycliste où se trouve sa place et où il va. D'autre part, elle montre tout aussi intuitivement aux personnes qui se déplacent à pied, en voiture ou en camion, qu'il faut prendre en compte les cyclistes».