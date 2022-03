A Luxembourg-Ville – Des places de parking gratuites courant 2013

À Luxembourg-Ville : Des places de parking gratuites courant 2013

LUXEMBOURG-VILLE - Ce mercredi, le bourgmestre et son équipe ont soutenu bec et ongles la hausse du prix du stationnement dans la capitale et ont annoncé la création prochaine de zones blanches.

«Les tarifs des transports en commun ont augmenté, c'est logique que les tarifs des parkings fassent pareil», a tenté de justifier ce mercredi matin François Bausch, premier échevin de la ville de Luxembourg. En effet, à partir de février se garer dans la capitale coûtera plus cher. Il faudra ainsi compter 2 euros pour se garer moins de 3h dans le centre, contre 1,50 euro actuellement (voir tableau ci-dessus). Exactement la même augmentation que le ticket de transport qui est passé de 1,50 euro à 2 euros début janvier.

Le conseil communal a également expliqué que comparé à d'autres villes financières (comme Francfort), la capitale luxembourgeoise avait des prix de parking «raisonnables». Et cela, d'autant plus que pour un stationnement de 15 minutes, la capitale ne fait pas payer l'heure entière.

Luxembourg-Ville a surtout profité de cette mise au point pour faire une annonce. En 2013, des zones blanches seront créées dans le centre et près de la gare. À savoir, des places de parking gratuites pour un court laps de temps (environ 1h) et situées près des commerces. Les détails de cette mise en place restent à définir.