Au Mexique : Des plages transformées en cimetière à tortues

122 tortues marines, dont la majorité appartiennent à une espèce menacée d'extinction, ont été trouvées mortes sur des plages de Puerto Arista, dans le sud de l'État du Chiapas.

Des traces de coups, sur la tête et la carapace, et des marques laissées par des crochets ont été relevées sur 10% des tortues mortes, a précisé un communiqué de différentes autorités gouvernementales dirigées par le ministère de l'Environnement. «Les causes de la mort n'ont pas été déterminées en raison de l'état de décomposition des cadavres qui a empêché les autopsies», a expliqué le communiqué.