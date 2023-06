Des plants de cannabis à la maison dès le mois de juillet

S'ils votent la loi ce mercredi, les députés donneront le feu vert, dans le pays, à la culture de quatre pieds de cannabis à la maison et à une réduction des sanctions pour la possession de petites quantités. La consommation personnelle sera permise aux résidents majeurs dans la sphère privée. Mais quand sera-t-il possible de commencer à planter?

«De plus en plus de gens viennent se renseigner sur le matériel»

Dans les boutiques spécialisées du Grand-Duché , on se tient prêt. «À partir de lundi, nous allons étudier la possibilité de vendre des semences. En principe cela devrait nous être permis. Des informations sur le taux de THC et la provenance des graines devront apparaître sur le packaging», nous explique-t-on dans la boutique de CBD, De grénge Léiw, à Gasperich.

«La demande est là. De plus en plus de gens viennent se renseigner sur le matériel: l'armoire de culture, la lumière, l'engrais...», nous indique-t-on. Il faut compter «500 euros pour du bas de gamme et 1 300 pour un équipement de qualité», indique le magasin. Selon la taille du pot, il serait possible pour un débutant d'obtenir 50 à 100 grammes par récolte, deux fois par an.