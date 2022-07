Finance : Des plateformes de cryptomonnaies risquent la faillite

Plusieurs sites d'échange de monnaies virtuelles sont dans la tourmente, après la récente chute de ces actifs, comme le Bitcoin.

Le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur en deux mois. REUTERS

Elles voulaient jouer sur le terrain des banques en prêtant de l’argent et en rémunérant des dépôts, mais faute de garanties suffisantes, plusieurs plateformes de cryptomonnaies se retrouvent dans la tourmente et risquent la faillite. Des taux d’intérêt à plus de 18% pour les épargnants, mais à 0,1% pour les emprunteurs, voilà ce que proposait Celsius Network avant de devoir, le 12 juin, suspendre tout retrait faute de liquidités suffisantes.

Trois semaines plus tard, les fonds, qui atteignaient 11,8 milliards de dollars mi-mai, sont toujours bloqués. «Je pense que Celsius va faire faillite», prévoit Omid Malekan, professeur à l’université Columbia. «L’essentiel de la confiance (des clients) s’est envolé.» Depuis, d’autres noms ont rejoint Celsius, de CoinFlex à Babel Finance, qui s’étaient eux aussi essayé au crédit et ont dû geler les retraits, tandis que Voyager Digital a dû les limiter.

«C’est vraiment dommage qu’on en soit arrivé là»

Sur ces plateformes, après avoir déposé des cryptomonnaies , un utilisateur peut soit recevoir des intérêts, soit emprunter des devises numériques, son dépôt servant de garantie. «C’est vraiment dommage qu’on en soit arrivé là», se désole un utilisateur contacté via Reddit et qui assure avoir laissé sur Celsius plus de 350'000 dollars. «Celsius aurait dû prévoir ce genre de scénario.»

La séquence a démarré avec la forte baisse des cryptomonnaies, et un Bitcoin amputé de la moitié de sa valeur en moins de deux mois. Cela a entraîné une réaction en chaîne et forcé des emprunteurs à apporter de nouvelles garanties financières ou à rembourser immédiatement l’argent emprunté. Certains, telle la société d’investissement singapourienne Three Arrows Capital, aujourd’hui en liquidation, n’ont pu faire face et ont ainsi privé les plateformes de liquidités, ce qui les a contraintes à geler les fonds.

«La majorité de ces sociétés ont fait des prêts sans garantie ou avec des garanties insuffisantes», explique Antoni Trenchev, cofondateur de Nexo, une autre plateforme crypto qui, selon lui, s’en est tiré grâce à une politique de prêt plus stricte et une «gestion prudente du risque». Pas moins de cinq États américains ont ouvert ou étendu des enquêtes sur Celsius. Certains, dont l’Alabama, avaient déjà ordonné à la plateforme de cesser ses activités de prêt auprès des clients domiciliés dans leur État depuis l’an dernier.