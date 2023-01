Au large du Japon : Des plongeurs filment un calamar géant en pleine mer

Yosuke Tanaka et son épouse Miki, moniteurs de plongée à Toyooka, dans le département de Hyogo (ouest), ont été prévenus par un vendeur de matériel de pêche qui avait repéré le calamar géant près de la surface dans une baie, et sont partis en bateau à sa rencontre, près d'un rivage rocheux. «Il était là, un énorme calamar», a raconté à l'AFP M. Tanaka. «Il n'avait pas les mouvements agiles de beaucoup de poissons et créatures marines», a-t-il ajouté. «Ses tentacules et ses nageoires bougeaient très lentement».