Brésil : Des pluies torrentielles ont fait plusieurs victimes

Huit personnes au moins ont perdu la vie samedi lors de fortes pluies survenues dans la région de Rio, au Brésil.

Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et de multiples glissements de terrain dans l’État brésilien de Rio de Janeiro, faisant huit morts dont six enfants, et 13 disparus, ont annoncé samedi les autorités. Ces intempéries ont frappé une large bande de la côte atlantique de cet État du sud-est du Brésil, en particulier la station balnéaire de Paraty, où une mère et cinq de ses enfants sont morts dans un glissement de terrain, ont précisé les autorités.