En Chine : Des pluies torrentielles record, 220 000 évacués

De violentes pluies en Chine ont provoqué inondations et glissements de terrain dans le sud du pays.

Les fortes précipitations sont fréquentes à la fin du printemps et au début de l'été, principalement dans le centre et le sud du pays, des régions où sont par ailleurs implantées de nombreuses usines. Ces derniers jours, des pluies diluviennes frappent la dynamique province du Guangdong (sud) et menacent la logistique, au moment où les chaînes d'approvisionnement sont déjà sous tension à cause des restrictions anti-Covid.

La ville de Shaoguan, située à environ 200 km au nord de la capitale provinciale, Canton, a émis mardi une alerte rouge aux inondations, soit le niveau le plus élevé des services de la météorologie chinoise. Des écoles ont été transformées en abris temporaires et des centaines de tentes ont été dressées sur un terrain de sport, selon des images publiées par les médias.

Les précipitations dans le Guangdong, le Fujian et le Guangxi ont atteint en moyenne entre début mai et la mi-juin 621 millimètres, soit le niveau le plus élevé depuis 1961, d'après la météo nationale. En 2021, la Chine avait connu de graves inondations, avec de très fortes précipitations dans le centre du pays qui avaient tué plus de 300 personnes. La plupart sont mortes dans des inondations et des coulées de boue dans la grande ville de Zhengzhou, la plus touchée, où de nombreux automobilistes avaient été piégés par la montée soudaine des eaux, dans des tunnels routiers.