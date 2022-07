Dans les années à venir: «Des pointes à 40 C au Luxembourg, c'est probable»

L'été précédent avait certes été beaucoup plus frais, mais cette période avait été marquée par des épisodes climatiques extrêmes comme les pluies diluviennes, également une conséquence du changement climatique. Surtout, ces épisodes caniculaires sont de plus en plus intenses… et de plus en plus longs. «Avant les années 2000, 36°C était un record au Luxembourg. Le nouveau record est établi à 39. Les pointes à 40°C dans les années à venir sont plus que probables», anticipe le météorologiste, suivant la montée des températures. Et ce tout au long de l'année.