France/Grand Est: Des policiers de Nancy dénoncent une «chasse aux sorcières»

AFP

«Chasse aux sorcières». Le procès en appel des sept policiers de la BAC de nuit de Nancy, poursuivis pour harcèlement et injures racistes, s'est achevé vendredi par les plaidoiries de la défense, qui a dénoncé une procédure à charge. Après cinq jours de procès devant la cour d'appel de Nancy, le jugement a été mis en délibéré jusqu'au 8 juin prochain, dans ce dossier exceptionnel qui oppose des policiers à d'autres policiers. Les avocats de la défense ont unanimement plaidé vendredi la relaxe de leurs clients, contre lesquels le parquet avait réclamé la veille des peines de 4 mois à 2 ans de prison avec sursis, assorties d'interdiction d'exercer, soit légèrement plus que les condamnations prononcées en première instance.

En mars 2022, les policiers avaient été condamnés à des peines de 6 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, chacune assortie d'une interdiction d'exercer. Ils avaient fait appel du jugement. Un rapport de l'IGPN avait révélé un «système de harcèlement» organisé et le «racisme décomplexé» qui régnait depuis des années au sein de ce service où un petit groupe de policiers fonctionnait selon «une logique de meute».

Ils avaient été renvoyés devant la justice pour harcèlement moral au travail et injures raciales non publiques envers quatre de leurs collègues, trois hommes et une femme.

«Faire un exemple»

Au cinquième et dernier jour du procès en appel, Karine Laprevotte, l'une des avocates de la défense, a dénoncé un dossier où «tout repose sur du déclaratif». «Est-ce qu'on est sur une enquête objective et impartiale? La réponse est non», a-t-elle martelé. Sa consœur Juliette Grosset a évoqué pour sa part «une chasse aux sorcières». «Tout ce qui venait des plaignants a été accueilli, tout ce que nous avons amené, rejeté», a-t-elle déploré, affirmant que son client «n'a pas été interrogé une seule fois sur les faits qui lui sont reprochés».

Tout en reconnaissant des problèmes de fonctionnement au sein de l'unité, l'avocate a critiqué la méthode employée contre les accusés: «On a voulu faire un exemple, c'est ma conviction». Jeudi, l'avocat général, Jean-Jacques Bosc, avait conclu son réquisitoire en déclarant: «Il ne faut pas que la police dérive de la sorte dans une société démocratique». Des réquisitions bien accueillies par Frédéric Berna, l'un des deux avocats des quatre parties civiles, auxquelles s'est ajoutée l'association SOS Racisme.

«Ces gens risquent de ne plus faire de dégâts sous l'uniforme de la police. C'est très rassurant pour tout le monde», avait-il déclaré à l'AFP.

«Pas un sens raciste»

Au premier jour du procès, le président, Vincent Totaro, avait demandé aux accusés comment leur collègue Saïd B. avait été accueilli dans la brigade. L'affaire avait démarré suite aux déclarations de ce policier, fraichement débarqué. «Premier maghrébin à intégrer le service», a rappelé le président. Il avait été affecté à la BAC de nuit de Nancy en avril 2017 et s'était rapidement plaint du climat malsain orchestré par ses collègues, qu'il décrivait comme les acteurs principaux de sa stigmatisation.

À la barre, un des prévenus avait évoqué un bon accueil: «J'ai organisé un repas où je l'ai convié, j'avais même acheté de la viande halal», avait-il raconté avant de revenir sur un incident avec un chargeur oublié lors d'une intervention. «Depuis ce jour entre lui et moi, c'est froid. On ne se parlait plus sauf au travail». C'est dans ce contexte que Saïd B. entend ce collègue dire à son sujet: «Je ne veux pas être dans le groupe du bougnoule».

Des propos que le prévenu assure «ne pas avoir employés dans un sens raciste». Précisant: «C'est comme si un type me fait une queue de poisson et que je dis: ''Oh l'enculé!'', ça ne veut pas dire que je suis homophobe». Le président avait cité des propos racistes et injurieux proférés par la suite au cours d'une conversation Messenger privée. «Quand vous écrivez: ''Le bicot ne restera qu'une vieille blatte pourrie esseulée qui essaye d'échapper comme il peut à la désinfection'', est-ce que vous vous rendez compte de la portée du mot désinfection? C'est terrible!», avait-il lancé.