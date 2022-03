En France : Des policiers tirent sur un homme en gare à Paris

Un homme a menacé avec un couteau de 30 cm, tôt lundi matin, deux policiers qui patrouillaient dans la gare du Nord, à Paris. Ils ont riposté en tirant.

Un homme a été tué lundi à la gare du Nord à Paris par deux policiers qu'il menaçait avec un couteau sur lequel était écrit «ACAB» (All cops are bastards, «tous les flics sont des bâtards»), un slogan anti-police. Les faits se sont produits vers 7h, comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans un tweet. Les deux policiers patrouillaient alors à l'heure de pointe dans cette grande gare parisienne, d'où partent et arrivent les trains à destination et en provenance du nord de la France et de l'Europe.