Défi: Des pompiers du CGDIS gravissent la Tour de Cologne

39 étages, 714 marches, 132 m de haut à gravir en le moins de temps possible : des Luxembourgeois se sont attaqués ce dimanche au KölnTurm Treppenlauf : une course dans la plus haute tour de bureaux de la ville allemande de Cologne. L’épreuve est ouverte en individuel, par équipe ainsi qu’aux pompiers avec deux catégories : avec et sans appareil respiratoire sur le dos.